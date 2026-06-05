◇プロボクシングWHO’sNEXTDYNAMICGLOVEonU−NEXTVol.44日本バンタム級タイトルマッチ梅津奨利《10回戦》栗原慶太（2026年6月6日東京・後楽園ホール）日本バンタム級王者・梅津奨利（28＝三谷大和）が5日、都内で2度目の防衛戦の前日計量に臨み53・3キロで一発パス。日本同級5位の挑戦者・栗原慶太（33＝KODLAB）は53・4キロでクリアした。「めちゃくちゃ良い仕上がり」と状態の良さをアピールした梅