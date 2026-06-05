青森県内の夏を彩る「八戸三社大祭」や「青森ねぶた祭」が開幕まで２か月を切り、地元で準備が進む中、中東情勢の緊迫化によるナフサ（粗製ガソリン）不足が山車作りに影を落としている。制作に必要なナフサ由来の資材が手に入りにくくなったり、価格が高騰したりしており、制作者を悩ませている。（本間理央、稲葉りお）■八戸三社大祭人形などでにぎにぎしく飾られ、最大で高さ１１メートルに及ぶ山車が八戸市街地を巡る八戸