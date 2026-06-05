口腔ケアへの関心が高まる中、マウスウォッシュの需要が増加している。一方で大人の虫歯も増えており、歯の長寿化が影響している可能性がある。専門家は定期検診や適切な歯磨き習慣の重要性を呼びかけている。マウスウォッシュ需要と大人の虫歯増加都内の生活雑貨店「ハンズ新宿店」では、歯ブラシや歯磨き粉など、約900種類のオーラルケア商品が並び、サンプルを手に取り選ぶことができる。今最も売れているのが、斜めにカットし