令和の路上から消えてしまった屋台のラーメン。今もそれを受け継ぐ家族がいる。一杯800円のラーメンに小さな幸せを込めて――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、「父と息子の屋台ラーメン〜令和の赤ちょうちん物語〜」を、7日に放送する。貴雄さん(左)と常連客埼玉・大宮の繁華街の片隅に夜になるとともる赤ちょうちん。今どき珍しい屋台ラーメンだ。飲み会帰りの