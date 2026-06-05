ニューヨーク・ヤンキースは現地時間4日、アーロン・ジャッジ外野手（34）が右肋骨の疲労骨折を負ったことを発表。同2日のガーディアンズ戦から3試合連続でスタメンを外れ、精密検査を受けていた。2年連続でアメリカン・リーグMVPに輝いているジャッジは今季59試合に出場して打率.248、17本塁打、38打点、OPS.908という成績。村上宗隆らと本塁打ランキングのトップを争っていたが、5月11日以降の18試合ではわずか1本塁打と当た