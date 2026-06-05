激YABAデータから今の日本のリアルを取材する、読売テレビ・日本テレビ系特番『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』が4日に放送され、「〜ハラ」などの過剰コンプライアンス問題、若者の恋愛離れの深刻さについて紹介。SNSでは「ゾス!」の声が飛び交う企業に「俺には無理」「収入が増えるなら…」といった様々な反響が上がっている。『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』MCの出川哲朗全国20代〜50代の社会人を調査した結果、「今の世