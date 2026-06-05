筆者のエピソードです。プールのレッスン前に転んで泣き出した娘。私から離れられずにいたその時、声をかけてきたのは、まだ幼いひとりの女の子でした。その口から出てきた“まるで大人のような言葉”に、思わず驚いてしまい──。 思わぬアクシデント スイミングスクールのレッスン前、娘がふざけて走った拍子に転んでしまいました。幸い大きな怪我はありませんでしたが、驚きと痛みで泣き出したのです。