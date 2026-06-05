猫と生活リズムがズレているときの対処法4つ 1.早朝の要求には「朝日を遮る」 猫が朝早くに鳴くのは、部屋が明るくなることが原因の一つです。猫は薄暗い時間帯に活発になる習性があるため、朝日の光を感じると目が覚めてしまいます。 対策として、寝室などのカーテンを遮光性の高いものに変えるのが有効です。外の明るさを遮ることで、猫が朝だと気づくのを遅らせる効果があります。 2.昼夜の逆転には