推し事の現場に身に着けていくのは、もちろん推し色。今回は黒推しのため、美しい曲線を描くニットワンピースから、急な天候の変化にも対応できる高機能レインジャケットまで、幅広いシーンで品よく着映えるブラックアイテムをご紹介します。 【アーバンリサーチ ロッソ】立体的なフォルムが目を惹く、大人のニットワンピ 「フォルムニットVネックワンピース」\19,800 ドライな肌触り