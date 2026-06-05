ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、サンリオのキャラクター「シュガーバニーズ」とコラボレーションした新作アイテムの受注販売を、5月26日（火）から公式WEBストアで行っている。受注期間は6月14日（日）まで。Maison de FLEURから「シュガーバニーズ」のコラボレーションアイテムが登場5月26日が誕生日の「シュガーバニーズ」は、ふたごの世界「バニーズフィールド」に住む天才パティシエ