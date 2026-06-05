木下隆行（54）のペットボトル投げつけ騒動、相方・木本武宏（55）は総額7億円にものぼる投資トラブルと、"お笑い界の問題児"とも呼ばれるコンビ・TKO。2024年の「キングオブコント」敗退後、木下はタイに完全移住しコンビは事実上、活動休止状態に。しかし、ここにきて現地でのコントライブを実施し、コンビ復活を遂げたという。今後は木本と揃ってタイで活動するのか--木下に真意を聞いた。【衝撃写真】"20キロダイエット&