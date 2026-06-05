【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#64玄米を炊くときジョンの水の測り方は「日本流」だった！アルバム『ラバー・ソウル』（1965年12月3日発売）?◇◇◇■『イン・マイ・ライフ』「老成」という言葉が浮かんでくる曲である。このときジョンは弱冠25歳。でも今の25歳とは違う。戦後生まれで、当時まだ10代後半だったベビーブーマーが世界中にうようよいた時代。1940年生まれの25歳はお兄さんである。