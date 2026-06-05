吉田麻也がサポートメンバーとして合流する日本サッカー協会は6月5日、アイスランド戦で3年半ぶりに日本代表に復帰していたDF吉田麻也を、北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表に緊急合流させる事を発表した。チームが現地入りした後の急転直下の招集となったが、吉田はサポートメンバーとしてチームに同行してトレーニングを行う予定で、MF遠藤航の状況によっては入れ替わりでメンバー入りする可能性もあるという。5月3