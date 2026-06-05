6月5日は月遅れの端午の節句です。長野県木曽町では、この日を祝う郷土食「朴葉(ほおば・ほうば）巻き」作りが、最盛期を迎えています。木曽郡木曽町の「道の駅 三岳」には5日の朝、作ったばかりのたくさんの朴葉巻きが並びました。あんこ入りの餅をホオノキの葉で包んで蒸した「朴葉巻き」。道の駅の隣にある工房では、この時季になると、地元の女性たちが朝5時から作業を始め、多い時で、1日1000個を作るといいます。ひと枝に5枚