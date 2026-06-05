5日午後、須坂市の国道で軽乗用車が信号機の柱にぶつかる事故があり、車に乗っていた男性が意識不明の重体です。湯本翔太記者「事故の影響で信号機が落ちています。こちらの交差点では信号の点滅が消え警察官が誘導しています」警察と消防によりますと、５日午後2時半ごろ、須坂市米持の国道交差点で軽乗用車が信号機の柱にぶつかる事故がありました。この事故で軽乗用車に乗っていた高齢と見られる男性が意識不明の重体で長野市内