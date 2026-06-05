オリックスは５日、下半身のコンディション不良のため、渡部遼人外野手の出場選手登録を抹消した。代わってドラフト４位・窪田洋祐外野手（札幌日大）をプロ初の１軍に昇格させた。渡部は今季、中堅手として４６試合に出場して、打率・２６２、３本塁打、１０打点。リーグ２位の１１盗塁を記録していた。代わって昇格となった窪田は高卒１年目の１８歳。１８５センチの長身で身体能力が高い右投げ右打ちの外野手。今季は２軍