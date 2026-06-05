７６歳の俳優・舘ひろしが朝の生放送に出演し、ダンディーなルックスに注目が集まった。ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）の公式インスタグラムが５日に更新され、鈴木奈穂子アナウンサーによる投稿で「今日のゲストは舘ひろしさん。『あさイチをご覧の皆さん』の第一声からダンディー…！」と、ゲストの舘にうっとり。「『西部警察』の当時の撮影スケールに驚きつつ、渡哲也さんから『人としての在り方』