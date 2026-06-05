【新華社バヤンノール6月5日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市のウラド国家級自然保護区管理局は、同市ウラド前旗にある淡水湖、烏梁素海（ウランスハイ）の野生動物保護センターで保護されていたコブハクチョウのつがい2組が最近、ひな7羽をふ化させたと明らかにした。同湖で保護下のコブハクチョウが自然繁殖したのは初めてだという。コブハクチョウは国家2級保護動物に指定されている。野鳥を守る取り組みが強化され、