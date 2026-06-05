サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が４日、再選を果たした際にはクラブ史上最高額で新戦力を獲得するつもりだとした。スペインのテレビ局クアトロの番組内で明かした。 ペレス氏はこれまでに公表しているジョゼ・モウリーニョ監督の招聘とフランス代表ＤＦイブラヒマ・コナテに加え、今回オランダ代表のＤＦデンゼル・ダンフリースを獲得するとした。さらに「火曜にはチャンピオ