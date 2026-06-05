ＡＫＢ４８の下尾みう（２５）が５日、運転免許証を取得したことを報告した。自身のＸに新規投稿して、「運転免許証安全運転頑張ります！」と車の絵文字を添えて宣言。免許証実物の画像も公開した。ブルーのストライプシャツに前髪ばっちりのロングヘアで、美清楚オーラが漂う証明写真には反響が続々。「わぁ、写真、超美人！」「被写体が良いとこんなに美しく」「写真写りがもはや女優さんクラスです」「証明写真なのにビ