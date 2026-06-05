楽天は５日、コーチの入れ替えを発表した。小野寺力投手コーチを１軍から２軍へ、青山浩二投手コーチを２軍から１軍へ配置転換する。楽天は今季ここまで５５試合で２１勝３３敗でリーグ最下位。借金１２を背負い、５位のロッテとは５・５ゲーム差をつけられている。交流戦でもここまで９試合で２勝７敗と苦しんでいる。投手陣はリーグ５位のチーム防御率３・６０。交流戦でも１２球団中１１位の同４・２９となっている。