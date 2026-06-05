お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が、YouTubeなどで大きな反響を呼んだ自身の得意料理を披露し、ゲストの芸人たちから「うまい」と絶賛の声を浴びた。【映像】白菜と豚肉を並べただけ…大バズりした銀次の鍋料理6月5日放送の『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』は、40歳独身の渡辺銀次が夜な夜な鍋会を主催し、弱者たちが己の弱さを嘆き、笑い飛ばすドンデコルテ初の冠番組。今回は「弱者おじさんの会」と題し、主催の