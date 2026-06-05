グッドスピードの店舗＝2023年8月、名古屋市2024年に実施された中古車販売大手グッドスピード（名古屋市）に対する株式公開買い付け（TOB）を巡り、同社役員から事前に情報を受けてインサイダー取引をしたとして、証券取引等監視委員会は5日、金融商品取引法違反の疑いで、愛知県の40代の男性会社役員に課徴金656万円を納付させるよう金融庁に勧告した。監視委によると、ガソリンスタンドなどを運営する宇佐美鉱油（愛知県津島