「ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（５日、横浜スタジアム）ソフトバンク・山本祐大捕手が、ＤｅＮＡナインと再会した。ＤｅＮＡの正捕手だったが、５月１２日にソフトバンクへ電撃トレード。すぐに福岡へ向かっており、元同僚たちとの再会に笑みがこぼれた。牧は「会いました。『調子どうなん？』とか、そんな話をしました。ちょっとしか会ってないんですけど、元気そうな顔はしてましたね」と笑顔。山本はソフトバンクへ移籍後