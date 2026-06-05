日立製作所は５日、米新興企業アンソロピックの高性能ＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」へのアクセス権を取得したと発表した。エネルギー分野などインフラへのサイバー攻撃に対する安全性を強化する狙いがある。ミュトスは、システムの脆弱性（弱点）を発見する能力が極めて高く、サイバー攻撃への悪用が懸念されている。日立は、提供している電力や鉄道などインフラ向けシステムがサイバー攻撃を受けた場合、重大