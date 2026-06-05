5人組ダンスボーカルグループ、M！LKが5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。佐野勇斗（28）が祖父母から同番組の出演を期待されていたことを明かした。佐野は「本当にこの『徹子の部屋』が決まる1週間ぐらい前に、祖父母に『どうしても本当に死ぬ前に徹子の部屋出てくれ』ってお願いされて、その1週間後に決まったので、今めちゃくちゃよろこんでます」と同番組への出演を期待された直後のオファーだっ