診断が難しい"おとなしいがん"の正体 口の中に発生するがんの中に、顕微鏡で見ても正常な細胞とほとんど見分けがつかない、非常に特殊ながんがあります。 【写真を見る】「羊の皮を被った狼」とも呼ばれる"口のがん"「孔道がん」の遺伝子異常を解明【岡山大学など】 その名は、孔道（こうどう）がん。見た目はおとなしいものの、うさぎの巣穴のようにトンネル状に周囲組織へと侵入し、破壊しながら進展していく悪性腫瘍で、まさ