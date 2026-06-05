ビックカメラのオリジナルブランド「ビックアイデア」は、乾電池式ライト「3WAYライト allu（アル）」を6月上旬から全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット通販サイトで順次発売する。価格は2,480円（税込）。 【画像あり】懐中電灯・ランタン・センサーライトの3通りの使い方に対応 本製品は、懐中電灯・ランタン・センサーライトの3通りの使い方に対応した乾電池式ライト。付属の