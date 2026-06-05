米Apple（アップル）は、アプリ配信プラットフォーム「App Store」が2025年に世界全体で1.4兆ドル（約224兆円）以上の売上を創出したと発表した。また、このうち90%以上は開発者からAppleへの手数料支払いの対象外になる。 「App Store」の2025年トップ100アプリのうち40以上が消費者向けのAI機能を搭載しており、これらのアプリはほかのトップ100アプリよりも高い売上成長を記録したという。 カテゴリӦ