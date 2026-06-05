LINEヤフーは、AIエージェント「Agent i」に画像生成機能や、AIによる会話のトーン設定や過去の会話内容をもとに好みを記憶する「パーソナライズ機能」を追加した。 また、「学び」「くらし」「エンタメ」など、新たに7領域に特化した領域エージェントを追加し、β版を含めると全15領域に拡大した。 画像生成機能 画像生成機能は、「Agent i」トップ画面の「画像生成」からテキス