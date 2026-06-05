auコマース＆ライフは、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で、ポイント還元が最大36％となる「ポイント超超祭」を開催する。期間は6月7日～12日まで。 最大7％のポイント還元 期間中、購入金額に応じてポイントの還元率が上昇する。5000円以上の購入で、誰でもポイント還元率が2％となる。Pontaパス会員の場合、8000円以上で3％、1万円以上で4％、2万円以上で5％、4万円以上で6％、7万円