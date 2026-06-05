アジア大会のメイン会場を、中部地方の知事らが視察しました。 【写真を見る】中部地方8県の知事らがアジア大会メイン会場を視察 愛知･大村知事｢多くの皆さんに応援に来ていただけたら｣ 瑞穂公園陸上競技場 名古屋の瑞穂公園陸上競技場を訪れたのは、愛知県の大村知事や名古屋市の広沢市長、それに静岡県や長野県などの中部地方8県の知事らです。 「中部地区からも応援に来ていただけたら」 知事らは、約3万人を収容できる観客