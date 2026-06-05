5日、正午頃、能美市で子グマ1頭が 目撃されました。けが人はいませんでしたが、周辺では目撃情報が相次いでいて、市が注意を呼びかけています。能美市によりますと、5日、午前11時50分ごろ、能美市和気町の国造コミュニティーセンター前の道路上で、近くを通りかかった人から「山のほうに向かう子グマ1頭を目撃した」と通報がありました。クマはその後、山のほうに逃げていき、けが人はいませんでした。目撃情報を受けて、市と消