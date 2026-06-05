防府競輪場のF1「競輪ワールドシリーズyab山口朝日放送杯」は最終日。11RでS級決勝が行われ、パリ五輪3冠など世界最強のスプリンター、ハリー・ラブレイセン（29＝オランダ）がワールドクラスの実力を見せつけて完全Vを決めた。前受けのラブレイセンは他ラインの動きを見つつ、打鐘ガマシ。ラインを組んだ新田祐大も懸命に食らいついた。スピードが落ちないラブレイセン、しぶとい新田。結局、新田は並ぶことができず3/4車輪