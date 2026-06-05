お笑い芸人レイザーラモンHG（50）の妻でタレント、実業家の住谷杏奈（43）が5日、インスタグラムを更新。乳がん検診で再々検査となったことを明かし、フォロワーにも受診を呼びかけた。住谷は「ふぅーー毎年行っている乳がん検診で、再再検査になって、去年の写真では見えなかった黒い影が見えるとの事で組織診をしてきました。局所麻酔をして組織を採取」と、異常が疑われたため詳しく調べる検査を受けたことを報告。「今は結果