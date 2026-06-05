◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦し、ランク上位選手の多くが不在の今大会は歴史的な大混戦となっている。初優勝を狙う吉田鈴（りん、大東建託）、１８