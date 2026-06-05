お笑いコンビ、見取り図の盛山晋太郎（40）が4日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。サンドウィッチマン伊達みきお（51）について語った。番組のテーマは「相方のツッコミ最高〜芸人」。富澤たけし（52）が相方の伊達のツッコミの良さについて語った。富澤は「見た目もあるんで、コントって最初に変な人出てきたらあんまり強めに突っ込めないんですよ。“なんなんですかあなた”みたいな。これ（伊