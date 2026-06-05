ヒズボラが停戦を拒否し、アメリカとイランの交渉は不透明感が増しています。イスラエルとレバノン政府は3日、停戦で合意しましたが、その条件に親イラン武装組織ヒズボラの攻撃停止や、レバノン南部からの撤退が盛り込まれています。これを受けてヒズボラの最高指導者カセム師は4日、声明を発表し、攻撃の停止やレバノン南部の放棄は「降伏であり、敵の勝利に等しい」と拒否する考えを示しました。また、イスラエル軍の報道官も4