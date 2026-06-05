ナインティナイン岡村隆史（55）が4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。吉本興業の体質を変えた人物と変えたとされる人物について持論を展開した。今放送のゲストは平成ノブシコブシ吉村崇（45）と徳井健太（45）。岡村が加藤浩次の吉本退社騒動に乗って一緒に辞めようとしたことをイジった。その流れで「変えたのは宮迫（博之）さんやから結局。吉本を変えたのは」と切り出した。「あ