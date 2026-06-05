スポルティーバのYouTubeチャンネルで連載中の「林陵平のフットボールゼミ」が記念すべき第100回を迎えた。特別ゲストとして招かれたのは元日本代表センターバックの岩政大樹さん。日本代表のワールドカップグループリーグ初戦、オランダ戦の戦術的な部分を中心に掘り下げて語った。【左シャドーの「空白」を埋めるのは誰か】まず話題になったのは日本代表26名の選考だ。岩政さんは「三笘薫選手がいないところはかなり悩まれただ