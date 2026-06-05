ウェザーニューズは2026年6月4日、6〜9月の天気傾向とそれに伴う商品の売れ行きを予想した「夏の小売需要傾向2026」を発表した。本発表は、過去の夏のGoogle検索数の傾向と気象データの関係を分析し、今年の夏の気温傾向をもとに季節商品が注目される時期を気象データアナリストが予想したもの。夏の小売需要傾向2026○エルニーニョ発生でも冷夏にならず、広い範囲で気温が高い見通し今年の夏は、熱帯太平洋ではエルニーニョ現象が