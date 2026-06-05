【モデルプレス＝2026/06/05】歌舞伎俳優の市川中車が5日、都内で開催されたスーパー歌舞伎『もののけ姫』製作発表記者会見に出席。スーパー歌舞伎を創始した亡き父・二代目市川猿翁への想いを語った。【写真】香川照之のロン毛姿◆市川中車、亡き父・猿翁の遺志を継ぐスーパー歌舞伎に意気込み猪神一族の最長老・乙事主を演じる中車は「1986年に父が『スーパー歌舞伎 ヤマトタケル』を打って出たとき、全ての人から、恐らく今鈴木