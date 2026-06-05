吉林大学が開発した青銅器の年代や分類を調べることができるＳＮＳ「微信（ウィーチャット）」アプリ用ＡＩミニプログラム「吉金識弁」。（スクリーンショット、長春＝新華社配信）【新華社長春6月5日】中国の吉林大学（吉林省長春市）コンピュータサイエンス・テクノロジー学院の劉穎（りゅう・えい）教授は月末になると授業評価レポートを受け取る。同大が開発した教育評価大規模モデル「知新」が生成したレポートで、劉氏が担