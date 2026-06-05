憧れのディズニープリンセスの物語をリングに込めた特別なブライダルコレクションが登場します。JKPLANET限定で発売される「Disney Princess Collection〈LIMITED EDITION〉」は、『シンデレラ』『美女と野獣』『塔の上のラプンツェル』『リトル・マーメイド』の世界観を表現した婚約指輪と結婚指輪をラインアップ。物語の感動やロマンティックなシーンを感じられる、特別なリングコレクションをご紹介します