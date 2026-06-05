“キング・オブ・ロックンロール”ことエルヴィス・プレスリーの未公開映像を最新技術でよみがえらせた映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』（公開中）より、本編映像の一部が解禁された。【動画】エルヴィスが歌うビートルズ「Something」をー”映像解禁本作は、2022年に公開され世界的ヒットを記録した映画『エルヴィス』の製作過程で発見された未公開フィルムをもとに制作された映像作品。1970