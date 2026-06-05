宝塚歌劇団は5日、公式サイトを更新。きょう13時からの公演「宙組 宝塚大劇場公演『黒蜥蜴』『Diamond IMPULSE』」について、舞台機構の故障により、終盤で中止としたことを発表した。【写真】貴重な地上波放送へ…宝塚歌劇団星組の稽古場風景発表で、きょうの同公演について「舞台機構の故障により、公演継続が困難となりましたため、急遽6月5日（金）13時公演を『Diamond IMPULSE』の終盤より中止させていただきました」と説