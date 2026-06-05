◇競泳日本選手権第2日（2026年6月5日東京アクアティクスセンター）8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の追加選考会を兼ねて行われ、男子200メートル自由形決勝はすでに代表入りを決めている村佐達也（19＝イトマン東京）が1分45秒65で制し、同種目3連覇を果たした。最初の50メートルの力感のないゆったりとした泳ぎから徐々に出力を高め、ラスト50メートルでライバルたちを引き離した村佐は、「この種目は負け