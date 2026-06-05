宝塚歌劇団は5日、舞台機構が故障したため、兵庫県宝塚市の宝塚大劇場で上演した同日の宙（そら）組公演「黒蜥蜴」「DiamondIMPULSE」を途中で中止したことを公式サイトで発表した。舞台はこの日午後1時から上演されていた。中止を受け、宝塚は「宙組宝塚大劇場公演『黒蜥蜴』『DiamondIMPULSE』は、舞台機構の故障により、公演継続が困難となりましたため、急遽6月5日（金）13時公演を『DiamondIMPULSE』の終盤より