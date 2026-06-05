ナインティナイン岡村隆史（55）が4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。ゲストの平成ノブシコブシ吉村崇（45）を「吉本の犬」呼ばわりするシーンがあった。今放送のゲストは平成ノブシコブシ吉村と徳井健太だった。岡村は前週の番組内で吉村について、極楽とんぼの加藤浩次と一緒に吉本興業を辞めようとした芸人と暴露していた。岡村が吉村に対し「お前、吉本辞めかけてるやないか。吉