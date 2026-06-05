「退職代行モームリ」のホームページ画面＝2月「退職代行モームリ」の運営会社「アルバトロス」から退職希望者が行う勤務先との交渉といった法律事務のあっせんを受けたとして、弁護士法違反罪などに問われた弁護士法人「オーシャン」の代表梶田潤被告（45）に東京地裁は5日、懲役1年6月、執行猶予3年（求刑懲役1年6月）の判決を言い渡した。法人としての同社は求刑通り罰金150万円とした。岩見貴博裁判官は、報酬の仮装を提案